Радмир Габдуллин: «Мы получим для продвижения вида спорта платформу MMA.РФ»

Союз Смешанных боевых единоборств (ММА) России и Университет «СИНЕРГИЯ» запустят в России тематическую мультимедийную платформу ММА.РФ с полезным функционалом для всех категорий зарегистрированных в ней участников. Об этом сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин на стартовавшем в Кемерово чемпионате России по ММА.

«В ближайшем будущем мы получим для продвижения вида спорта мультимедийную платформу MMA.РФ, которая позволит не только решать маркетинговые задачи, но в перспективе создать онлайн факультет ММА, производить прозрачный учет и статистику всех спортсменов, судей и других представителей индустрии ММА в России и СНГ», — заявил Радмир Габдуллин.

Проект принимает участие в тематическом конкурсном отборе Института развития интернета. Ожидаемый охват проекта 4 млн человек. Функционал онлайн платформы будет включать контроль регистрации спортсменов на турниры, лицензирование, автоматизацию проведения всех соревнований по ММА в РФ с внедрением новых технологий в спорте.

Проект ММА.РФ направлен на создание мультиформатного, в том числе образовательного контента, для информирования аудитории о новостях и событиях в мире MMA. Выполнение этой задачи позволит достичь главной цели — сформировать качественную ценностную базу у молодежи.

После авторизации все участники платформы могут взаимодействовать друг с другом. Основные категории кабинетов — Спортсмен, Официальное лицо и Фанат. При помощи личного кабинета пользователь сможет размещать свой контент в общем доступе. Другие пользователи смогут делиться им, голосовать и продвигать в рейтинге.

Пользователи будут рекомендовать новости, регистрироваться и подавать документы на соревнования, вступать в клубы и пользоваться другими сервисами платформы. На платформе ММА.РФ будут размещены страницы организаций, клубов, соревнований и статистики. Все данные будут регулярно обновляться. У пользователей категорий «Спортсмен» и «Официальное лицо» будет отражена статистика участия в соревнованиях и положение в рейтинге индустрии ММА по РФ.