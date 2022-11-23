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Сегодня, 12:46

Олейник назвал бой Исмаилова и Шлеменко противостоянием разных школ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец UFC Алексей Олейник заявил, что бой между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко будет поединком представителей разных школ.

«С ребятами я хорошо знаком. У каждого из них свой стиль жизни, своя аудитория и свой стиль реализации себя в обществе. У Саши спокойный прямолинейный стиль, и у Магомеда в чем-то игривый и задорный иногда. Это две разные школы, они мне обе импонируют», — приводит слова Олейника «РЕН ТВ».

Шлеменко и Исмаилов проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1048928-oleinik-nazval-boi-ismailova-i-shlemenko-protivostoianiem-raznykh-shkol
Александр Шлеменко
Алексей Олейник
Магомед Исмаилов
UFC
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