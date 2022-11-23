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Сегодня, 09:55

Судья разрешил Кейну Веласкесу выступить на турнире по реслингу

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC Кейн Веласкес получил возможность принять участие на турнире промоушена Lucha Libre AAA.

Судья округа Санта-Клара, штат Калифорния, разрешил Веласкесу участвовать на турнире по реслингу в Темпе, штат Аризона, 3 декабря, сообщает MMA Fighting. Пока экс-боец будет в Аризоне, ему позволят временно снять устройство GPS-мониторинга, которое было частью его соглашения об освобождении под залог.

В рамках соглашения Веласкес должен заплатить полицейскому из Аризоны, который будет сопровождать его на протяжении всей поездки. Окружной прокурор Санта-Клары возражал против просьбы Веласкеса поехать на мероприятие.

Ранее Кейн Веласкес был освобожден под залог в размере 1 миллиона долларов после того, как провел восемь месяцев в тюрьме по обвинению в покушении на убийство, нападении и хранении оружия.

Веласкес был арестован в феврале этого года после погони на высокой скорости, в ходе которой, как сообщается, он выстрелил из пистолета в Гарри Юджина Гуларта, обвиняемого в растлении четырехлетнего сына Веласкеса. Гуларт не получил травм, но его отчим Пол Бендер, находившийся в машине, был ранен в руку. Гуларт вышел под залог. Ему предъявили обвинение в непристойном и похотливом действии с ребенком в возрасте до 14 лет.

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