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Сегодня, 15:18

Хасиков назвал братским бой Исмаилова и Шлеменко

Руслан Минаев
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Глава Калмыкии и экс-чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков прокомментировал предстоящий бой между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.

«Прогноз давать сложно. Я скажу только то, что это, безусловно, очень яркая история. Огромное количество зрителей ждут ее. Оба по-своему харизматичные, у каждого своя история, у каждого свой багаж, фундамент. Оба заслуживают уважения. Этот бой на самом деле проявление дружбы нашего многонационального народа. Они встретятся в клетке, но самом деле, я считаю, это будет братский бой. Пусть победит сильнейший», — цитирует Хасикова РЕН ТВ.

Шлеменко и Исмаилов проведут поединок 3 декабря в Екатеринбурге в турнире RCC.

На счету 36-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. У 38-летнего Шлеменко 61 победа, 14 поражений и 1 ничья.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1049019-batu-khasikov-o-boe-ismailova-i-shlemenko
Александр Шлеменко
Бату Хасиков
Магомед Исмаилов
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