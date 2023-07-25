Олег Тактаров отреагировал на анонс боя Чимаева и Косты

Российский боец Олег Тактаров заявил, что Хамзат Чимаев (12-0) «несет за собой не то послание». Об этом он сказал «СЭ».

— Есть интрига в противостоянии Хамзата Чимаева и Пауло Косты?

— С Хамзатом слишком много «если». Я, по-моему, давно это еще сказал. Знаете, я человек взрослый, про мудрецов раньше говорили «прозорливец». Я некоторые вещи вижу, которые вы не видите. Я не могу даже объяснить словами — я просто вижу какую-то психологическую не то чтобы нестабильность, а мироздание не хочет по каким-то причинам человеку помогать двигаться, потому что он несет за собой не то послание. Оно ждет, пока он станет другим человеком, по-другому будет восприниматься.

— Когда вы это заметили?

— Я это сразу заметил.

Чимаев и Пауло Коста (14-2) подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

