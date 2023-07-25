Олег Тактаров: «Махачев пройдет Оливейру чуть тяжелее, но пройдет»

Российский боец Олег Тактаров уверен, что действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (24-1) победит в реванше Чарльза Оливейру (34-9).

«Не вижу [интриги в этом противостоянии]. Вот с [Александром] Волкановски есть интрига, а с Оливейрой никакой интриги, он морально проиграл, — сказал Тактаров «СЭ». — Может быть, интрига будет, если они только будут выступать в Бразилии, и если Махачев очень плохо пройдет весогонку, если он будет себя плохо чувствовать — бывает такое, знаете, просто себя плохо чувствуешь, может быть, дома какие-то проблемы, что-то в голове, но это «если если если», а в нормальных условиях не вижу каких-то подвохов. Он его пройдет чуть тяжелее, чем раньше, но пройдет».

Махачев проведет реванш с Оливейрой 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.



