Олег Тактаров рассказал, как Сергею Павловичу раскрутить себя на Западе: «Нужно расшмалять 20 байкеров в баре»

Российский боец Олег Тактаров считает, что первому номеру рейтинга UFC в тяжелом весе Сергею Павловичу (18-1) нужно раскрутить себя так, чтобы о нем знали не только фанаты MMA.

«Джонс наверняка уже придумал для себя ход боя [с Павловичем], как все сделать тактически, он думает, что это будет несложно, но это все равно опасно — там такие кувалдухи летают, но на Западе Павлович не такая раскрученная фигура, — сказал Тактаров журналистам. — Ему надо сейчас максимально себя раскрутить. Если бы я был его менеджером — я его менеджером не буду, — я бы в стороне от спорта сделал бы какие-то события, чтобы его узнал зритель, тот, который платит: европейские зрители, американские зрители, новозеландские зрители, с острова Фиджи, откуда угодно, зрители, которые его не знают.

Как бы я это сделал? Не знаю. Может быть, отправил бы в какую-нибудь игру на выживание, придумал бы какую-нибудь историю, подослал бы к нему каких-нибудь байкеров, человек 20, в каком-нибудь баре, чтобы он их там расшмалял и все, с ним бы все захотели драться. Под него бы тогда финансирование нашлось бы».

Павлович в прошлом бою нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

