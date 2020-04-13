Олег Тактаров: «Мне не понравилось в Махачкале. Какое-то неуважение к людям»

Бывший боец UFC Олег Тактаров вспомнил о своей поездке в Дагестан в 2018 году. Его приглашала семья Нурмагомедовых.

— Я в Дагестан куда угодно поеду, но только не в Махачкалу, — приводит слова Тактарова Tofight. — Мне там не понравилось. Какое-то там неуважение к людям. «Гелендвагены» везде, женщины с колясками из-под колес выскакивают. Ужас. Знаете, из той серии, что у меня машина круче, я сильнее. Мне такое не нравится. Каспийское море там грязное, и пляж очень грязный. В Дербенте, к примеру, было чисто, там мне понравилось.

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