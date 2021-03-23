Хабиба Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 23 марта был исключен из всех рейтингов на официальном сайте промоушена.

Теперь пояс в легком весе официальном стал вакантным. За него в мае поборются Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.

Новым лидером UFC вне зависимости от весовой категории стал бывший чемпион турнира в полутяжелом весе Джон Джонс.

19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не будет драться.

Последним поединком Хабиба стал бой с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел 24 октября 2020 года. Рекорд россиянина остановился на отметке 29-0.