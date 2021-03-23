Хабиба Нурмагомедова исключили из всех рейтингов UFC
08:35
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 23 марта был исключен из всех рейтингов на официальном сайте промоушена.
Теперь пояс в легком весе официальном стал вакантным. За него в мае поборются Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.
Новым лидером UFC вне зависимости от весовой категории стал бывший чемпион турнира в полутяжелом весе Джон Джонс.
19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не будет драться.
Последним поединком Хабиба стал бой с Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел 24 октября 2020 года. Рекорд россиянина остановился на отметке 29-0.
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