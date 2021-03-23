Боец полулегкого веса UFC Дэн Иге рассказал о забавном случае, который произошел в преддверии титульного боя Хабиба Нурмагомедова против Эла Яквинты.

«Честно, грех жаловаться на Хабиба. Он... Я расскажу сейчас веселую историю с ним: мы были в Бруклине до титульного боя с Элом Яквинтой. Хабиб гонял вес в сопровождении 30-ти россиян. Находился в одном месте в окружении «страшных русских». Значит, решил я глотнуть воду, и тут же сразу на меня пялятся все 30 ребят. Я понял, что мне не следовало этого делать. Слава Богу Хабиб этого не видел. Уверен, что он бы простил меня, но бутылку все же я выкинул. Прости, Хабиб», — сказал Иге в интервью The Schmo.

«Мы все братья, поэтому если кто-то страдает, то должны страдать все. Я прошу прощения», — подытожил он.

Американец Иге и россиянин Нурмагомедов — близкие друзья и спарринг-партнеры.

На счету Иге 15 побед и 3 поражения.