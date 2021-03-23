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Хабиб выложил новое фото с совместной тренировки

07:09
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 23 марта на своей странице в Instagram опубликовал новое фото.

Российский боец выложил фото с совместной тренировки.

«Только в спортзале, сражаясь с лучшими, я получал тот самый сумасшедший заряд энергии. Больше такого никогда не было», — написал Хабиб.

19 марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб больше не будет драться. Его титул стал вакантным. За него в мае поборются Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер.

Последним поединком Хабиба стал бой Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел 24 октября 2020 года. Рекорд россиянина остановился на отметке 29-0.

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