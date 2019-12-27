Нурмагомедов занял 8-е место в рейтинге лучших бойцов десятилетия по версии MMA Junkie
21:09
Популярный интернет-портал MMA Junkie, посвященный смешанным единоборствам, составил рейтинг лучших бойцов десятилетия. В него попал и россиян Хабиб Нурмагомедов, который расположился на восьмой строчке. Возглавил список американец Джон Джонс.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Джон Джонс
2. Деметриус Джонсон
3. Даниэль Кормье
4. Жорж Сен-Пьер
5. Конор Макгрегор
6. Аманда Нуньес
7. Ронда Роузи
8. Хабиб Нурмагомедов
9. Жозе Алду
10. Макс Холлоуэй
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