Нурмагомедов занял 8-е место в рейтинге лучших бойцов десятилетия по версии MMA Junkie

Популярный интернет-портал MMA Junkie, посвященный смешанным единоборствам, составил рейтинг лучших бойцов десятилетия. В него попал и россиян Хабиб Нурмагомедов, который расположился на восьмой строчке. Возглавил список американец Джон Джонс.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Джон Джонс

2. Деметриус Джонсон

3. Даниэль Кормье

4. Жорж Сен-Пьер

5. Конор Макгрегор

6. Аманда Нуньес

7. Ронда Роузи

8. Хабиб Нурмагомедов

9. Жозе Алду

10. Макс Холлоуэй