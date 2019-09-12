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Нурмагомедов продал футболку Порье

15:19

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продал футболку американца Дастина Порье за большие деньги. Об этом сообщил отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов. Точная сумма не сообщается. Деньги пойдут в благотворительный фонд Порье.

— Футболка Дастина Порье продано очень дорого, — написал Абдулманап Нурмагомедов в Instagram.

Напомним, после поединка, в котором Хабиб победил Порье удушающим приемом в третьем раунде, россиянин, надев футболку с именем Порье, пообещал внести пожертвование в благотворительный фонд соперника.

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