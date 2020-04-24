Нурмагомедов пожелал всем избавиться от ненависти

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан.

«Пусть этот месяц принесет нам милость Аллаха, и простит нам всем наши грехи. В этот месяц мы должны улучшится во всех смыслах этого слово.

Когда у Абдуллах ибн Масуда да будет доволен им Аллах, спросили: «Как вы встречали месяц Рамадан?» Он ответил: «Ни один из нас не имел смелости встречать этот месяц с каплей ненависти к своему брату по вере!» Пусть Всевышний поможет нам и избавит нас от этой болезни, которая поразила целые страны", — написал Нурмагомедов.