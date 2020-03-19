Нурмагомедов поблагодарил кикбоксеров-близнецов за помощь в подготовке к бою с Фергюсоном

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поблагодарил двух американских братьев-близнецов Эдвина и Эдварда Родригеса за помощь в подготовке к бою с Тони Фергюсоном. Поединок пройдет 18 апреля.

«Большое спасибо за помощь. Эти близнецы нападают на меня по очереди, хорошо что не вместе», — написал Нурмагомедов в Instagram.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона- 25 побед и 3 поражения.