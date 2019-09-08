Хабиб обошел Бузову по количеству подписчиков в Instagram. Он самый крутой в России
17:47
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье стал самым популярным россиянином в Instagram.
Спортсмен обошел по этому показателю телеведущую, певицу и актрису Ольгу Бузову.
Количество подписчиков у Нурмагомедова растет и теперь составляет примерно 16,34 миллиона человек. У Бузовой — 16,31 миллиона.
30-летний Хабиб в субботу победил Порье в главном поединке UFC 242 в Абу-Даби удушающим приемом в третьем раунде и снова стал единственным чемпионом промоушена в легком весе.
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242