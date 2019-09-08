Хабиб обошел Бузову по количеству подписчиков в Instagram. Он самый крутой в России

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье стал самым популярным россиянином в Instagram.

Спортсмен обошел по этому показателю телеведущую, певицу и актрису Ольгу Бузову.

Количество подписчиков у Нурмагомедова растет и теперь составляет примерно 16,34 миллиона человек. У Бузовой — 16,31 миллиона.

30-летний Хабиб в субботу победил Порье в главном поединке UFC 242 в Абу-Даби удушающим приемом в третьем раунде и снова стал единственным чемпионом промоушена в легком весе.