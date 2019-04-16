Нурмагомедов не рассматривает варианты соперников, кроме Порье

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не рассматривает других соперников для следующего поединка, кроме американца Дастина Порье, информирует ТАСС со ссылкой на команду россиянина.

- Сейчас один вариант - Порье, - отмечается в сообщении.

Порье в минувшие выходные победил соотечественника Макса Холлоуэя и стал временным чемпионом UFC. Данный титул означает статус официального претендента на бой с Нурмагомедовым.

В активе россиянина 27 побед и ни одного поражения. В настоящий момент он отбывает девятимесячную дисквалификацию. Его следующий поединок запланирован на 7 сентября.