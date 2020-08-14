Нурмагомедов дал совет Петру Яну

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве прокомментировал победу Петра Яна над Жозе Альдо в бою за титул чемпиона UFC в полулегком весе, а также дал совет новому российскому обладателю пояса.

— Конечно, я за Яна радовался, — сказал Нурмагомедов. — Каким надо быть мудаком, чтобы не радоваться, если человек выиграл пояс UFC, особенно соотечественник. Я его знаю лично, мы один раз с ним встречались. Очень хороший грамотный бой был, после второго раунда хорошо удалось перестроиться и отработать как в правосторонней стойке, так и в левосторонней. Видно было, что его голод, мотивация, стремление стать чемпионом были намного выше, чем у его соперника. Иногда именно это дает результат.

Сейчас будет бой со Стерлингом, насколько я знаю. Очень сложный бой. Я бы посоветовал Петру меньше отвлекаться, сосредоточиться на тренировочном процессе. Потому что как только ты становишься чемпионом, за тобой начинается охота, на тебя люди по-другому настраиваются. Удержать пояс намного тяжелее, чем стать чемпионом, так что я ему желаю удачи и здоровья. Он проделал большой путь. Стать чемпионом UFC мальчишке из Сибири очень тяжело. (Михаил Потапов)