Нурмагомед Нурмагомедов: «За Федора Емельяненко радовался не только Хабиб, но и вся Россия»

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова прокомментировал победу Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном в главном поединке Bellator 269, который прошел 23 октября в Москве.

«Поздравляю! Очень порадовал Емельяненко! Меня не удивляет то, что он такой быстрый в этом возрасте. Как раз-таки — чем старше возраст, тем быстрее надо закончить бой. Заканчивать карьеру? Я не могу это комментировать. Федор сам знает для себя, как ему лучше. За Федора Емельяненко радовался не только Хабиб, но и вся Россия», — сказал Нурмагомедов «СЭ».

45-летний россиянин нокаутировал 36-летнего американца уже в первом раунде.