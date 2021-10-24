Роман Широков поздравил Федора Емельяненко с победой над Джонсоном
13:42
Экс-игрок сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном в главном поединке Bellator 269, который прошел 23 октября в Москве.
«Выиграл — молодец, поздравляю Федора с очередной победой!» — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
45-летний россиянин нокаутировал американца уже в первом раунде.
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