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Роман Широков поздравил Федора Емельяненко с победой над Джонсоном

13:42
Роман Широков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Роман Широков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-игрок сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном в главном поединке Bellator 269, который прошел 23 октября в Москве.

«Выиграл — молодец, поздравляю Федора с очередной победой!» — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

45-летний россиянин нокаутировал американца уже в первом раунде.

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