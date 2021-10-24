Роман Широков поздравил Федора Емельяненко с победой над Джонсоном

Экс-игрок сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном в главном поединке Bellator 269, который прошел 23 октября в Москве.

«Выиграл — молодец, поздравляю Федора с очередной победой!» — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

45-летний россиянин нокаутировал американца уже в первом раунде.