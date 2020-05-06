Новый этап «Гран-при» WTKF пройдет в Минске 8 мая
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8 мая в Минске пройдет очередной этап командного «Гран-при» лиги WTKF. В полуфинале встретятся команды известных кикбоксеров Алексея Игнашова и Дмитрия Шакуты. Всего будет пять поединков.
В первом полуфинале, который состоялся в Минске 11 апреля, команда кикбоксера Петра Романкевича победа команду боксера Александра Устинова. Два поединка прошли по правилам ММА, три — по правилам кикбоксинга.
Прямая трансляция турнира пройдет на YouTube-канале WTKF, начало — 21.00 мск.