Новый этап «Гран-при» WTKF пройдет в Минске 8 мая

8 мая в Минске пройдет очередной этап командного «Гран-при» лиги WTKF. В полуфинале встретятся команды известных кикбоксеров Алексея Игнашова и Дмитрия Шакуты. Всего будет пять поединков.

В первом полуфинале, который состоялся в Минске 11 апреля, команда кикбоксера Петра Романкевича победа команду боксера Александра Устинова. Два поединка прошли по правилам ММА, три — по правилам кикбоксинга.

Прямая трансляция турнира пройдет на YouTube-канале WTKF, начало — 21.00 мск.