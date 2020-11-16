Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо 2004 года Дмитрий Носов не поддерживает решение бойца Bellator Сергея Харитонова подать заявление в полицию на бойца UFC Адама Яндиева.

«Понимаю, что в глазах общества Яндиев — мерзавец, негодяй, — сказал Носов в интервью «СЭ». — Ударил — значит, неправ. С другой стороны, это же общество высмеивает американские видео, где два человека смотрят друг на друга и обзывают. Если бы это были не бойцы ММА, было бы все однозначно. А это бойцы ММА. Они везде дерутся. Там постоянные скандалы. Каждую неделю. Жизнь у них такая. И писать заявление в полицию... Наверное, это первое заявление в мировой истории, когда боец-чемпион-тяжеловес пошел писать заявление, что его избили. В Сибири, на Кавказе, на Дальнем Востоке, где настоящих мужчин еще много, этого не поймут. А в Москве и Петербурге, наверное, это нормально. Мне, например, это кажется не очень... Думаю, можно было по-другому это решить: вызвать на ринг, устроить всеобщие слушания, круглый стол, разборки — без драк», — сказал Носов.

13 ноября Яндиев напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники» во время турнира по ММА. В результате Харитонов и Абдо были госпитализированы. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. По словам Харитонова, Яндиев взял у него в долг порядка миллиона рублей и не вернул. (Илья Андреев)

«Адам сказал: «Мне просто нужны извинения». Носов раскрыл новые подробности конфликта Яндиева и Харитонова