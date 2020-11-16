«Адам сказал: «Мне просто нужны извинения». Носов раскрыл новые подробности конфликта Яндиева и Харитонова

Информация Дмитрия Носова полностью противоречит тому, что рассказывал Сергей Харитонов.

Бронзовый призер ОИ-2004 по дзюдо, руководитель движения «АнтиДилер» Дмитрий Носов — близкий товарищ бойца UFC Адама Яндиева. Ранее Яндиев анонсировал выход интервью, в котором он обещал рассказать об их отношениях с Сергеем Харитоновым «от начала и до конца». Однако теперь он находится в СИЗО, и когда точно выйдет это видео — неизвестно. Носов же обсудил ситуацию с Яндиевым до его задержания и в курсе того, о чем боец хотел сообщить в интервью. Носов выложил «СЭ» все, о чем знает.

«Харитонов поездил на машинах Яндиева, а потом штрафов на 50 тысяч пришло. Адам все оплатил»

— Скоро выйдет версия Адама Яндиева, и вы сможете ее сравнить с версией Сергея Харитонова, — отметил Носов. — Я один из немногих, кто может ее сравнить уже сейчас. Ситуация, конечно, печальная. Один находится в больнице, другой — за решеткой. Если кратко, то ситуация такая: дружили два друга, Яндиев подгонял Харитонову машины, платил за него штрафы — в районе 50 тысяч рублей, потом у Адама был сложный период в жизни — и Харитонов пригласил его в Таиланд. Харитонов подтянул каких-то спонсоров, которые потом куда-то исчезли. И Харитонов посчитал, что деньги Адаму давались в долг. В этом и причина ссоры. Один считает, что ему должны. А другой считает, что все это было по дружбе, по-братски. Как было на самом деле, мы вряд ли узнаем. Хотя если у Адама выйдет история с подтверждающими фактами... Но пока это звучит только из уст и того и другого.

Адам не понимал, что это долг. Когда через полгода все вокруг стали говорить о том, что он должен, он сначала подумал, что это шутка. Он стал звонить Харитонову, искать его. Харитонов от него скрывался... Потом стали всякие люди, авторитеты выходить. То есть это стало основной темой для обсуждений. Естественно, Адаму это было очень неприятно. Насколько знаю, он говорил Харитонову: «Ты мне в жизни очень помог, мы с тобой друзья, когда я встану на ноги, я помогу тебе еще больше».

Далее Яндиев стал предупреждать Харитонова, что если тот продолжит данную историю, он будет с ним разговаривать по-другому. «Просто извинись, и давай забудем». Полгода они не могли увидеться. Все об этом знали, пошли разные слухи... Я посмотрел интервью Харитонова, где он сначала говорит, что Яндиев должен ему 600 тысяч, а потом — что миллион.

Так вот, Адам просил у него извинений до последнего. До тех пор, когда они вышли вдвоем. Разговор был жестким сразу. Харитонов опустил подбородок, держал руки наготове. Люди, которые когда-либо участвовали в таких жестких разговорах, понимают, что это такое. А то, что девочки и люди, которые никогда в жизни не дрались, пишут про руки в карманах — я даже не хочу это комментировать. Адам сказал ему: «Извинись, и все». Но был послан на три буквы. После этого последовал удар.

Интервью Харитонова у меня доверия не вызывает. Например, его история про Камила Гаджиева (по словам Харитонова, Яндиев хвастался ему тем, что избил Камила Гаджиева, а также Али Багаутинова или Расула Мирзаева. — Прим. «СЭ»). Адам рассказывал мне, что у него был спор с Камилом. Жесткий спор. Но все обошлось миром, все нормально. По версии Харитонова же, Яндиев рассказал ему, что он всех избил, в грязь закопал, при этом Харитонов точно не помнит, кого именно. А эта история с долгами — как он покупал сумку для жены Адама... Бойца ММА это не красит. Сергей пострадал, желаю ему скорейшего выздоровления, но в его показаниях многое не сходится.

Вывод: Харитонов много чесал языком не по делу, а Яндиев — много чесал кулаками не по делу. Считаю, что Яндиев должен понести наказание — если дело дойдет до суда. Думаю, там будет административка или условка. Исходя из судебной практики, а не потому что это Яндиев. Абсолютно не оправдываю Адама, я просто за то, чтобы люди знали правду. Но, наверное, еще много интересных фактов вскроется в интервью Адама.

— Вы сказали, что Яндиев помогал Харитонову. Насколько серьезно?

— У них была дружба. Он давал ему поездить на своих машинах. Тот поездил, и потом штрафов на 50 тысяч рублей пришло. Это сколько нарушений? Яндиев удивился, но сказал: «Это мой брат» — и штрафы сам закрыл. Харитонов ничего не закрыл.

Понимаю, что в глазах общества Яндиев — мерзавец, негодяй. Ударил — значит, неправ. С другой стороны, это же общество высмеивает американские видео, где два человека смотрят друг на друга и обзывают. Если бы это были не бойцы ММА, было бы все однозначно. А это бойцы ММА. Они везде дерутся. Там постоянные скандалы. Каждую неделю. Жизнь у них такая. И писать заявление в полицию... Наверное, это первое заявление в мировой истории, когда боец-чемпион-тяжеловес пошел писать заявление, что его избили. В Сибири, на Кавказе, на Дальнем Востоке, где настоящих мужчин еще много, этого не поймут. А в Москве и Петербурге, наверное, это нормально. Мне, например, это кажется не очень... Думаю, можно было по-другому это решить: вызвать на ринг, устроить всеобщие слушания, круглый стол, разборки — без драк.

В итоге по глупости Адама страдают его дети. А если Харитонов настоящий друг и брат — даже если он поругался с Адамом, он же должен был подумать о детях Адама. И Адам должен был о них подумать перед тем, как пускать в ход кулаки. Грустная и печальная история. Если бы мне месяц назад кто-то сказал, что Яндиев изобьет Харитонова, а тот напишет на него заяву, я бы подумал, что это сюрреализм.

«Яндиев считает, что деньги ему давал не Харитонов, а спонсор»

— Адам сожалеет о том, что такое произошло?

— Тут ситуация двойственная. Есть позиция мужчины, а есть позиция любящего мужа. Адам безумно любит свою жену. Как мужчина он прав — он наказал обидчика, который распускал язык за спиной и которому он неоднократно говорил этого не делать, потому что это вранье. Это его версия. А как человек, который несет ответственность за детей и жену, он абсолютно не прав.

— Все же какую сумму Харитонов хотел стребовать с Яндиева?

— Я не уточнял, но ради интереса попросил посмотреть интервью Сергея независимого человека, который долго проработал в органах и умеет колоть преступников, выявлять огрехи. Мне этот человек сказал с ходу, что там столько несостыковок! Харитонов не помнит нюансов — «вроде то, а вроде это». «А вроде был кастет». И все уже пишут, что был кастет. Хорошо хоть про автомат не сказал. «Ну вроде он мне должен миллион». А почему миллион? Ты же только что говорил — три раза по 200 тысяч. Или ты сумочку, билет и ужин в ресторане туда еще записал? Много несостыковок. Надо понимать, Сергей давно занимается единоборствами... Это как в том анекдоте: «А третьего у меня день рождения».

Этим словам я не доверяю. Я хочу видеть факты. Повторюсь: я ни в коем случае не оправдываю Адама, он должен понести наказание. Я за одно — за правду. За то, чтобы люди знали, как все было на самом деле. Как это было и в ситуации с Расулом Мирзаевым. А там была такая история: человек, находящийся под подпиской о невыезде, под следствием, кикбоксер, 190 ростом, пьяный в дым Агафонов — да еще под наркотиками — приставал к чужой женщине. Ему несколько раз сказали отойти. Затем был стычка — он получил. После этого он еще торчал в клубе, отдыхал, бухал. А когда ехали домой, ему стало плохо — может быть, от удара, может быть, от пьянки, — и его отвезли в больницу. Там Агафонов упал с каталки и ударился виском о кафель. После этого все и началось. Его бедная и несчастная мама, когда туда приехала, увидела сына в таком положении. А потом уже Эрик Давидыч со Смотры, гений пиара, так это преподнес, что бедный студент был убит кавказцем. Я же провел расследование. Печально, что умер человек, но я всегда за правду.

Надо понять, что точно стало причиной конфликта Яндиева и Харитонова. Почему Адам так себя повел? Это совсем не вяжется с тем, какой он человек — у него доброе сердце, он помогает детям-сиротам.

— Обычному россиянину точно покажется странным, когда 200 тысяч рублей дарят другу просто так. Если тебе дают 10 тысяч рублей или даже 5 тысяч, ты понимаешь, что эти деньги нужно вернуть.

— Очень важный нюанс: 200 тысяч рублей — это не подарок. Адам мне сказал, что Харитонов предложил ему создать команду, какой-то проект, связанный с боями. Адам ему ответил, что ему нужно другими делами заниматься, а это ему не принесет дохода. Харитонов сразу или через некоторое время сказал: есть спонсор, будет вот такая зарплата, давай готовиться, вместе тренироваться. И пока этот спонсор платил эти 200 тысяч... Ну вот видите, по показаниям Адама, это был спонсор. А по показаниям Харитонова — это он сам деньги Адаму давал. Тут реально надо разбираться. Адам говорит, что эта история закончилась через три-четыре месяца, и он сказал: «Серег, видишь, проект не пошел, тебе огромное спасибо, я в долгу не останусь, ты мне помог в жизни, я тебе помогу в жизни гораздо больше».

Очень мутная история, если честно. Допустим, Харитонов давал ему эти деньги. Но разве сложно было взять авторитетного человека, сесть за стол и все обсудить — это что, сложно было? Зачем ходить и всем рассказывать про это? Реально в мире ММА все ходили и говорили, что Яндиев не отдает долги. А когда начинаешь спрашивать, кому он деньги не отдал, таких людей нет. Только Харитонов. То есть это все со слов Харитонова.

«Яндиев сказал Харитонову: «Просто извинись передо мной». А он ему: «Да пошел ты»

— Сергей считает, что нападение Яндиева было спланированной акцией. Что скажете?

— Я посмотрел все видео, а перед этим общался с Адамом. И все сходится. Вот видео с началом конфликта между Яндиевым и Харитоновым. Вам не кажется странным, почему люди Яндиева заранее не поставили камеру, чтобы все красиво снять, если уж они все заранее спланировали? Почему видео берется с камеры наблюдения? На этом видео отчетливо видно, как из двери выходит какой-то человек и куда-то идет. За ним выходят Яндиев и Харитонов. Начинается разговор, он длится секунд пять, затем у Адама не выдерживают нервы, и он бьет, потом начинается борьба. Может, за эти пять секунд еще кто-то вышел. Они борются, кто-то подбегает их разнимать — реально же видно, что люди офигели. А вот полицейский, который должен кинуться со всех ног разнимать, идет к ним будто к бумажке, которую нужно выбросить в урну. А то что с телефона снято, — конец драки... Если это было снято специально, то за такое увольняют с работы. Там ничего особо не понятно. Все матерятся. Нормальная история для всех драк на планете.

— Но за Адамом вышли два человека. Один, как мне показалось, сам не разнимал и другим не давал. А другой стал снимать происходящее на телефон.

— Представьте себя на месте того человека. Вы Харитонова когда-нибудь видели вживую?

— Много раз.

— Это машина под 130 килограммов. А вес Яндиева сейчас 86 килограммов. Он же был в коме совсем недавно, чуть не умер. Я тоже переболел коронавирусом. Сказал: «Очень хочу с тобой в партере побороться. Ты сколько весишь? 86? У нас вес одинаковый». И вот представьте — 130 килограммов и 86, такая масса, начинают кулаки летать... Если бы вы были рядом, то сначала, наверное, опешили бы и подумали, стоит ли в это лезть.

— Я бы опешил. Но показалось, будто этот человек не хочет, чтобы их разнимали, потому что Яндиев в тот момент, так скажем, лидировал в драке.

— Я считаю по-другому, а вы — так. Мне так не показалось. На моих глазах столько драк было... У меня было ножевое ранение — в спину нож воткнули. В конце 90-х — начале нулевых я жил на границе с Люберцами. Дрались почти каждый день. Возле баров или клубов постоянно были разборки. Когда двое начинают махаться — вопрос в том, кто рядом оказался. Кто-то хочет посмотреть, кто-то хочет разнять. Обычная история — сначала дают помахаться, а потом уже идут разнимать. А что все было подстроено — это уже теория заговора. Я знаю точно, что мне сказал Адам — что когда он приехал, он встретил тренера Харитонова и сказал ему: «Позвони Харитонову, я его здесь все равно найду. Пусть он просто извинится. Просто извинится. И все — мы вообще все забудем. Сядем, поговорим, все выясним спокойно. Я клянусь, если он не извинится, вы знаете, что будет. Я мужчина. Я не позволю ему такие слова в свой адрес за спиной говорить».

— Еще раз проговорим: Яндиев во время разговора с Харитоновым попросил его принести ему извинения?

— Да, просто извиниться. Адам мне рассказал, что сказал ему: «Просто извинись передо мной». На что последовал ответ: «Перед кем? Перед тобой извиняться? Пошел ты...» И после этого последовал удар.

— На видео видно, как Адам из правой руки что-то перекладывает в левую, а через несколько секунд наносит удар. Что это было?

— Любителям говорить, что это был кастет, нужно знать, что кастет надевается на палец. Понимаете? А то, что могло быть в руке, — это другой момент. Это мог быть коробок спичечный, зажигалка. Я не специалист в этом вопросе. Помню, когда мне было 13 лет, я прочитал статью, где говорилось, что зажатый в руке спичечный коробок увеличивает силу удара. Но если ты что-то держишь в руке и бьешь — это большая опасность. Потому что пальцы могут перебиться. А кастет нужно надевать. Надеваешь, бьешь... А если что-то держать в руке — это делает удар сильнее, но травмоопасно. А так мне сложно давать комментарии на этот счет. Тут надо у Адама спрашивать.

— Вы написали, что за Яндиевым ОМОН приехал.

— Они просто приехали, Яндиев вышел, и все. Никакого сопротивления не было, Адам законопослушный гражданин, поехал к дознавателям давать объяснения. Мне тут шутку скинули: «За Яндиевым приехал ОМОН. Шесть человек написали заявление о побоях». (Смеется.)

«Яндиев любит жену базгранично, бездонно. Никогда такого не встречал»

— Когда вы познакомились с Яндиевым?

— Я их с его братом Абукаром помню еще шкетами, когда они в первом классе делали показательные выступления. Неординарные были мальчишки. Дерзкие, сильные. Я видел, как они росли. Со стороны наблюдал, особо не общался — даже были вопросы к поведению. Но так случилось, что года четыре назад мы встретились с Адамом. Честно скажу, поначалу я воспринимал его настороженно. Но когда начали разговаривать, я был удивлен. Мне казалось, что удивить меня невозможно. Но я был удивлен. Я увидел в его глазах безграничную, бездонную любовь к супруге. Я такого никогда не встречал. Для него она все.

Мы с ним, наверное, три часа разговаривали. Я был удивлен, как он рассуждает. Мы с ним можем спокойно обсудить религию, власть, поступки, добро, зло. Он всегда и везде помогал, он тоже против распространения наркоты. Он никогда не занимал денег ни у меня, ни у моих знакомых. Помню, я предлагал ему слетать на Бали, я там часто бываю — занимаюсь серфингом. Он деликатно отказался. Честно сказал, что сначала надо заработать — потому что времена тяжелые, новая жизнь, жена, дети. Вот что я знаю об Адаме. Поэтому я очень удивился, почему Адам кого-то ударил.

Для меня самое интересное — докопаться до истины, понять, почему это произошло. Мне кажется, я до нее докопался. Еще раз: виноваты оба. Один не следил за языком, другой — за руками. Итог мы знаем: один в больнице, другой за решеткой.