Хабиб появился на обложке игры UFC 4

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что он появился на обложке игры UFC 4.

«Долго думал, что же написать, описывая свои чувства, и решил ничего не писать. В общем я на обложке последней версии», — написал Нурмагомедов.

24 октября 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В активе российского бойца 29 побед в 29 боях в MMA.