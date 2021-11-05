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Хабиб появился на обложке игры UFC 4

08:06
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что он появился на обложке игры UFC 4.

«Долго думал, что же написать, описывая свои чувства, и решил ничего не писать. В общем я на обложке последней версии», — написал Нурмагомедов.

24 октября 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В активе российского бойца 29 побед в 29 боях в MMA.

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Роман Шишов все материалы автора
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