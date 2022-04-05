Нил Магни назвал лучшего полусредневеса всех времен

Девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Нил Магни (26-9) заявил, что Жорж Сен-Пьер (26-2) является величайшим полусредневесом всех времен.

«Если говорить объективно, то лучшим полусредневесом всех времен является Жорж Сен-Пьер, — сказал Магни в интервью журналисту Джеймсу Линчу. — Просто посмотрите на уровень его оппозиции и примите во внимание то, сколько времени он владел титулом чемпиона.

Он возвращался и побеждал каждого, кому проигрывал ранее. Он вернулся в UFC после нескольких лет отсутствия и забрал титул в среднем весе. Сен-Пьер определенно лучший полусредневес всех времен».

Сен-Пьер завершил карьеру 17 ноября 2013 года после UFC 167, оставив титул UFC в полусреднем весе. 5 ноября 2017 года на UFC 217 он победил Майкла Биспинга (30-9) сабмишном в третьем раунде, выиграв пояс чемпиона в среднем весе.