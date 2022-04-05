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«Я знаю, что выиграю нокаутом или сабмишном». Бернс рассказал, как побьет Чимаева

Гилберт Бернс рассказал, как побьет Хамзата Чимаева
Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (20-4) заявил, что он намерен одержать досрочную победу в предстоящем поединке с Хамзатом Чимаевым (10-0).

«Самый лучший сценарий — это финишировать Чимаева, — сказал Бернс в интервью The Sports Network. — Считаю, что этот парень очень жесткий, очень хорош, и поэтому я хочу сделать в этом бою громкое заявление. Это будет война. Я знаю, что выиграю нокаутом или сабмишном. Это лучший способ победить этого парня».

Бой Бернса и Чимаева состоится 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе.

Хамзат Чимаев
UFC
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