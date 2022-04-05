Биспинг дал прогноз на бой Яна и Стерлинга

Аналитик, комментатор UFC и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг предполагает, что временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (16-2) одержит доминирующую победу над действующим чемпионом UFC в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом (20-3).

«Думаю, что Ян будет доминировать на протяжении всего боя и победит, — сказал Биспинг в интервью BT Sport. — Стерлинг может навязать борьбу в первых двух раундах. Когда Петр начнет доносить удары, то Стерлинг может психологически сломаться. Он вспомнит первый бой. В этот момент к нему придет мысль, что, возможно, Петр лучше, чем он. Стерлингу нужно схватить и повалить Яна. Если он не сможет этого сделать, ему придется драться с Петром в стойке, и тогда ему конец».

Реванш между россиянином и американцем состоится 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

В первом бою, который прошел 7 марта 2021 года на UFC 259, Ян проиграл дисквалификацией. Россиянин в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом.