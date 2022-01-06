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«Он как будто бухал сильно». Пресняков прокомментировал бой с Паниным

Никита Пресняков прокомментировал бой с Алексеем Паниным
23:00
Никита Пресняков. Фото Rutube-канал «Наше Дело»
Никита Пресняков. Фото Rutube-канал «Наше Дело»
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Музыкант Никита Пресняков после победы над актером Алексеем Паниным в боксерском поединке промоушена «Наше дело» прокомментировал итоги боя.

«Понравился этот опыт. Но я не ожидал, что настолько легко всё пройдет. Я готовился к какому-то поединку, учитывая, что это мой первый опыт. Прямо готовился, чтобы весь свой максимум показать. Не спал, думал, что буду делать. Актерская игра Панина? У него что-то с лицом, будто бухал сильно. Не думаю, что он падал специально, он же не *******», — сказал Пресняков после боя.

30-летний Пресняков нокаутировал 44-летнего Панина во втором раунде боя.

Посмотреть полностью видео поединка Панин — Пресняков можно на Rutube-канале «Наше дело».

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