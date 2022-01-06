«Пускай бойцы долбятся». Панин — о бое против Преснякова
Алексей Панин прокомментировал бой против Никиты Преснякова
6 января, 23:20
Алексей Панин прокомментировал итоги боя с Никитой Пресняковым, который он проиграл.
«Я занимался своими зубами, особо не слышал, что сказал Никита после поединка. Я в первый раз на ринге, сделал, что мог.
Давайте уберем профессиональных бойцов, пускай они долбятся. А мы будем приглашенными звездами, которые живут по своим правилам на этом проекте. Продюсеры не захотели это сделать», — сказал Панин после боя.
30-летний Пресняков нокаутировал 44-летнего Панина во втором раунде боя.
Полностью посмотреть видео поединка Панин — Пресняков можно на Rutube-канале «Наше дело».
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