Алексей Панин прокомментировал итоги боя с Никитой Пресняковым, который он проиграл.

«Я занимался своими зубами, особо не слышал, что сказал Никита после поединка. Я в первый раз на ринге, сделал, что мог.

Давайте уберем профессиональных бойцов, пускай они долбятся. А мы будем приглашенными звездами, которые живут по своим правилам на этом проекте. Продюсеры не захотели это сделать», — сказал Панин после боя.

30-летний Пресняков нокаутировал 44-летнего Панина во втором раунде боя.

Полностью посмотреть видео поединка Панин — Пресняков можно на Rutube-канале «Наше дело».