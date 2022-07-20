Никита Крылов рассказал о подготовке к бою против Александра Густаффссона

Боец Никита Крылов рассказал о подготовке к бою против Александра Густаффссона на турнире UFC в Лондоне.

— Бой с Густафссоном анонсировали 27 апреля. Как вы провели три месяца после анонса?

— Я практически не останавливал подготовку после боя с Крейгом. Не получил никакого ущерба и после возвращения домой хотел поскорее возобновить тренировки, услышать имя следующего соперника и дату боя. Хотел, чтобы поскорее дали новый поединок, потому что я провел отличный лагерь перед мартовским выступлением, но бой получился ужасным. Как только получил соперника и дату, сразу приступил к тренировкам. Два месяца провел с командой в Кисловодске, за три недели спустились с гор, вернулись в Тверь и Москву, прошли акклиматизацию и вылетели в Лондон.

— У Густафссона черная полоса — три поражения подряд, при этом ему всего 35 лет. Вы понимаете, что с ним происходит?

— 35 лет — это не так много, но у него насыщенная карьера. Качество выступлений зависит не от возраста, а от карьеры. Некоторые ребята начинают драться в 18 и заканчивают в 30, а кто-то приходит позже и дольше сохраняется, может и в 40 лет выступать на высоком уровне, — цитирует Крылова «РБ Спорт».

— Густафссон с 2016-го дерется раз в год, он не выходил в клетку с 2020-го, а последний бой провел в тяжелом весе. Нет опасений, что основанное на прошлых поединках представление о нем может вообще не совпасть с реальностью?

— Может быть вообще все что угодно. У меня тоже не самая белая полоса в карьере, и дерусь я не намного чаще. В 2022-м проведу второй бой, но за прошлые два года я подрался два раза. Были поражения, травмы и операции. Никогда не находился под наркозом столько, сколько за последние два года. Конечно, я не могу знать, каким будет Алекс в этом бою. Моя задача — предстать в лучшей форме.