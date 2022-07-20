Генри Сехудо назвал причину, по которой он хочет подраться с Волкановски

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) заявил, что его цель — завоевать титул чемпиона промоушена в полулегком весе, чтобы стать единственным бойцом, который владел тремя поясами.

«Единственная причина, по которой я иду в полулегкий вес, — это стать первым чемпионом в трех дивизионах, — сказал Сехудо в интервью ESPN. — Эти парни не на моем уровне, ни один из них. И все они это прекрасно понимают. Если для того, чтобы бросить вызов Волкановски, мне придется спуститься в легчайший вес, я готов. Никто меня не побил. Я сам ушел, отказавшись от поясов. Меня никогда не побеждали. Я вернулся, чтобы творить историю».

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года после победы над Домиником Крузом (24-3) техническим нокаутом во втором раунде на UFC 249.

2 июля Волкановски победил Макса Холлоуэя (23-7) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) на UFC 276 в Лас-Вегасе.