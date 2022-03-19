Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:33

Никита Крылов набил себе татуировку за 200 тысяч рублей

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Крылов.

Боец полутяжелого веса UFC Никита Крылов набил себе татуировку на спину за 200 000 рублей. Рисунок пока сделан только на 60 процентов. О решении сделать тату и процессе выполнения рисунка боец рассказал в интервью matchtv.ru.

— Как бы этот бой ни сложился, многие впервые увидят огромную татуировку на вашей спине. Что это такое?

— Она пока еще не закончена: работа довольно кропотливая, много тонких мелких деталей. А еще это довольно больно. Мне мой кум скинул картинку одного парня, который в инстаграме выкладывает рисунки такого психоделического вида. И мне, наверное, двух секунд хватило, чтобы понять — именно это мне нужно для моей спины. Там много всего изображено: солнце, животное, символизирующее нашу родину, земля, воздух. Должна быть изображена фигура, выглядящая как шишка, а я довольно давно наблюдаю тот факт, что в голове у человека есть шишковидная железа, которая отвечает за нашу связь с высшими силами. Считается, что неправильные продукты и образ жизни могут ухудшать ее работу, и я как раз в последние годы стал изучать этот вопрос.

Потом моя супруга нашла мне мастера, я приехал к нему в Краснодар, договорился, мы очень хорошо поладили. Все началось с солнца, и когда мы начали его наносить, у меня в первые 30 минут работы сложилось мнение, что будет у меня только солнце на затылке. Думаю: «На этом и закончим. Солнце — тоже неплохо».

Никита Крылов набил себе татуировку за 200 тысяч рублей. Фото Instagram
Никита Крылов набил себе татуировку за 200 тысяч рублей.
Фото Instagram

— Почему?

— Было очень больно. Пока он зацарапывал, было терпимо, но когда он начал тушевать, а это еще был цвет, а цвет это в разы больнее, я подумал, как это вообще можно вынести. Потом мы стали спускаться ниже от шеи, и я понял, что все нормально, можно чуть потерпеть ради своей цели. Начали мы где-то в мае-июне, приезжал в Краснодар я до осени 3-4 раза. Сейчас есть еще место, которое надо затушевать полностью и доработать детализацию. Сделано где-то процентов 60.

— Дорого получается?

— Ну да. Относительно да. То, что я сделал сейчас, это около 200 тысяч рублей, не считая дороги и проживания в Краснодаре.

Сегодня вечером, 19 марта, Крылов подерется с Полом Крейгом на UFC London.

Никита Крылов
UFC
2
0
Читайте также
«Формула-1» снова стартует скандально: отрезают россиян и призывают допустить болеющих ковидом
Лесбиянка ростом 206 см, подрабатывающая в России. Кто такая звезда баскетбола Бриттни Грайнер из США, задержанная в Шереметьево за перевозку наркотиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никита Крылов выступит на турнире UFC в Лондоне под нейтральным флагом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости