Никита Крылов набил себе татуировку за 200 тысяч рублей

Боец полутяжелого веса UFC Никита Крылов набил себе татуировку на спину за 200 000 рублей. Рисунок пока сделан только на 60 процентов. О решении сделать тату и процессе выполнения рисунка боец рассказал в интервью matchtv.ru .

— Как бы этот бой ни сложился, многие впервые увидят огромную татуировку на вашей спине. Что это такое?

— Она пока еще не закончена: работа довольно кропотливая, много тонких мелких деталей. А еще это довольно больно. Мне мой кум скинул картинку одного парня, который в инстаграме выкладывает рисунки такого психоделического вида. И мне, наверное, двух секунд хватило, чтобы понять — именно это мне нужно для моей спины. Там много всего изображено: солнце, животное, символизирующее нашу родину, земля, воздух. Должна быть изображена фигура, выглядящая как шишка, а я довольно давно наблюдаю тот факт, что в голове у человека есть шишковидная железа, которая отвечает за нашу связь с высшими силами. Считается, что неправильные продукты и образ жизни могут ухудшать ее работу, и я как раз в последние годы стал изучать этот вопрос.

Потом моя супруга нашла мне мастера, я приехал к нему в Краснодар, договорился, мы очень хорошо поладили. Все началось с солнца, и когда мы начали его наносить, у меня в первые 30 минут работы сложилось мнение, что будет у меня только солнце на затылке. Думаю: «На этом и закончим. Солнце — тоже неплохо».

Никита Крылов набил себе татуировку за 200 тысяч рублей. Фото Instagram

— Почему?

— Было очень больно. Пока он зацарапывал, было терпимо, но когда он начал тушевать, а это еще был цвет, а цвет это в разы больнее, я подумал, как это вообще можно вынести. Потом мы стали спускаться ниже от шеи, и я понял, что все нормально, можно чуть потерпеть ради своей цели. Начали мы где-то в мае-июне, приезжал в Краснодар я до осени 3-4 раза. Сейчас есть еще место, которое надо затушевать полностью и доработать детализацию. Сделано где-то процентов 60.

— Дорого получается?

— Ну да. Относительно да. То, что я сделал сейчас, это около 200 тысяч рублей, не считая дороги и проживания в Краснодаре.

Сегодня вечером, 19 марта, Крылов подерется с Полом Крейгом на UFC London.