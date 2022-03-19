Мухаммад Мокаев выиграл дебютный бой в UFC за 58 секунд

Британский боец ММА российского происхождения Мухаммад Мокаев провел свой дебютный поединок в UFC на турнире UFC Fight Night 204.

Противником Мокаева был американец Коди Дарден, которого спортсмен победил удушающим приемом в первом раунде. Поединок завершился спустя 58 секунд после старта.

Мокаев перешел в UFC в ноябре 2021 года. 21-летний боец родился в Дагестане, он переехал в Великобританию вместе с родственниками в 2012 году.

На счету спортсмена 23 победы в 23 любительских поединках по правилам ММА. Также он выиграл 6 из 7 боев в профессиональной карьере, еще один бой был признан несостоявшимся.