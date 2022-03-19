Никита Крылов выступит на турнире UFC в Лондоне под нейтральным флагом

Боец смешанного стиля Никита Крылов выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне под нейтральным флагом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UFC.

19 марта Крылов проведет бой против шотландца Пола Крэйга. Крылов стал единственным бойцом на турнире, представленным под нейтральным флагом.

В послужном списке 30-летнего Крылова 27 побед, 8 поражений. В активе 34-летнего Крэйга 15 побед, 4 поражения.

Главным поединком турнира UFC в Лондоне станет бой между россиянином Александром Волковым и британцем Томом Аспинэллом.