Никита Крылов выступит на турнире UFC в Лондоне под нейтральным флагом
Боец смешанного стиля Никита Крылов выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне под нейтральным флагом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UFC.
19 марта Крылов проведет бой против шотландца Пола Крэйга. Крылов стал единственным бойцом на турнире, представленным под нейтральным флагом.
В послужном списке 30-летнего Крылова 27 побед, 8 поражений. В активе 34-летнего Крэйга 15 побед, 4 поражения.
Главным поединком турнира UFC в Лондоне станет бой между россиянином Александром Волковым и британцем Томом Аспинэллом.
Источник: https://tass.ru/sport/14124511
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