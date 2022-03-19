Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:18

Никита Крылов выступит на турнире UFC в Лондоне под нейтральным флагом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Боец смешанного стиля Никита Крылов выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне под нейтральным флагом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу UFC.

19 марта Крылов проведет бой против шотландца Пола Крэйга. Крылов стал единственным бойцом на турнире, представленным под нейтральным флагом.

В послужном списке 30-летнего Крылова 27 побед, 8 поражений. В активе 34-летнего Крэйга 15 побед, 4 поражения.

Главным поединком турнира UFC в Лондоне станет бой между россиянином Александром Волковым и британцем Томом Аспинэллом.

Источник: https://tass.ru/sport/14124511
Никита Крылов
2
0
Читайте также
«Формула-1» снова стартует скандально: отрезают россиян и призывают допустить болеющих ковидом
Лесбиянка ростом 206 см, подрабатывающая в России. Кто такая звезда баскетбола Бриттни Грайнер из США, задержанная в Шереметьево за перевозку наркотиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

UFC Fight Night 204, Волков проведет бой с Аспиналлом, Хукер — Аллен и другие поединки турнира 19 марта

Никита Крылов набил себе татуировку за 200 тысяч рублей
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости