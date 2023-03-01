Нганну согласится на контракт с меньшей зарплатой, чем ему предлагали в UFC

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) сообщил, что он ушел из UFC не из-за денег.

«Деньги играют большую роль, но отношение [лиги к бойцу], срок контракта — это важнее. Я не откажусь от контракта, по которому я получу меньше, чем мне предлагали в UFC, если он будет иметь ценность для меня как личности. Я хочу, чтобы меня ценили», — сказал Нганну MMA Junkie.

36-летний Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.