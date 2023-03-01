Франсис Нганну: «Сперва я подерусь в боксе, а затем вернусь в MMA»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) подтвердил, что вернется в MMA.

«Я обязательно вернусь в ММА, но сперва я проведу бой по боксу. Я бы предпочел сначала провести один бой по боксу, а потом вернуться в ММА. Очевидно, что есть промоушены, которые хотят подписать меня, чтобы мы вели совместный бизнес», — сказал Нганну в интервью The Schmo.

36-летний Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.