Нганну принял вызов Фьюри провести поединок в октагоне по правилам бокса
19:43
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну согласен провести боксерский поединок внутри октагона с чемпионом WBC в тяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри.
«Я не хочу драться с Майком Тайсоном, но я бы подрался с другим боксером-тяжеловесом, таким как Тайсон Фьюри. Я готов. Помните, что бокс — моя главная мечта, и я верю, что в какой-то момент я сделаю шаг к этому», — цитирует Mirror Нганну.
34-летний камерунец завоевал титул чемпиона UFC в марте 2021 года, нокаутировав во втором раунде Стипе Миочича.
Дополнительная информация:
https://www.mirror.co.uk/sport/boxing/tyson-furys-three-fight-plan-24460493
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