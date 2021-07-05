Нганну принял вызов Фьюри провести поединок в октагоне по правилам бокса

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну согласен провести боксерский поединок внутри октагона с чемпионом WBC в тяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри.

«Я не хочу драться с Майком Тайсоном, но я бы подрался с другим боксером-тяжеловесом, таким как Тайсон Фьюри. Я готов. Помните, что бокс — моя главная мечта, и я верю, что в какой-то момент я сделаю шаг к этому», — цитирует Mirror Нганну.

34-летний камерунец завоевал титул чемпиона UFC в марте 2021 года, нокаутировав во втором раунде Стипе Миочича.