Звезда рестлинга потребовал у Bellator бой с Федором Емельяненко

Боец Bellator, бывший рестлер Джейк Хэйгер потребовал у президента промоушена Скотта Кокера бой с Федором Емельяненко.

Ранее стало известно, что Емельяненко проведет поединок 23 октября на турнире Bellator в Москве. Сейчас ему ищут соперника. Лига рассматривает Алистара Оверима, Джуниора дос Сантоса, Джоша Барнетта, Мэтта Митриона, Лиото Мачиду.

«Я искренне верю, что это мой бой, — сказал 40-летний Хэйгер в интервью MMA Fighting. — Это мой бой с тех пор, как я пришел в Bellator. То, что у меня более короткая карьера в ММА, не значит, что я не достоин этого боя. У меня много поклонников и у меня куда более светлое будущее, чем у всех этих парней. Так что, Скотт, отдай мне этот бой, потому что именно я — тот человек, на котором ты собираешься строить свою компанию, а не эти парни. Я здесь буду 10 лет. Вперед».

Ранее Хэйгер выступал в рестлинг-промоушене WWE (там он известен под псевдонимом Джейк Свэггер). Его статистика в ММА — 3 победы, 0 поражений. Еще один поединок с участием Хэйгера завершился вничью.