Нганну объяснил Тайсону, почему он не тратит деньги на женщин

Легендарный боксер Майк Тайсон на своем подкасте Hotboxin' поднял тему заработка чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, предположив, что камерунец, вероятно, тратится на женщин.

Со слов Нганну, этого не происходит, так как денег у него попросту нет.

«Фрэнсис, как у тебя с деньгами? Тебе нравится тратиться на женщин?», — спросил Тайсон.

«Посмотрим, когда у меня будут деньги», — ответил Нганну.

«Но ведь теперь [после чемпионства] у тебя их достаточно для того, что бросаться ими вокруг», — подумал Майк.

«Нет. Мы не занимаемся одним и тем же делом, Майк», — объяснил камерунский спортсмен, дав понять, что боксеры зарабатывают больше.

В ночь на 28 марта в Вегасе на UFC 260 Нганну стал чемпионом тяжелого дивизиона, нокаутировав Стипе Миочича во втором раунде. ?