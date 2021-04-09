Тайсон считает, что Нганну мог бы провести бой с Джонсом за пределами UFC

Легенда бокса Майк Тайсон порассуждал на тему возможного суперпоединка между Фрэнсисом Нганну и Джоном Джонсом.

«Я думаю, что бой состоится. Было бы смешно, если бы этого не случилось. Прямо сейчас все сводится к деньгам. Но на каких условиях? У вас ведь контракт с UFC. Этот бой состоится либо в UFC, либо... А вы вообще знаете, чего вы стоите? Этот парень [Джонс] сказал, что 10 миллионов долларов — это пустяк для такого боя ... Но что он говорит о 20 и 25 миллионах? Это все равно ... Для такого большого боя, как этот, он мог бы сказать, что, возможно, этого мало», — сказал Майк в последнем эпизоде подкаста Hotboxin'.

Также ветеран дал совет камерунскому чемпиону касаемо того, как можно заработать максимальное количество денег за этот бой.

«В такой ситуации, как эта, ты должен сделать свой собственный ... Слушай, знаешь, что может сделать такой боец, как ты? Он может создать свою собственную организацию. Я, например, поступлю так», — продолжил он.

Нганну (16 побед, 3 поражения) — действующий чемпион UFC в тяжелом весе. Джонс (26 побед, 1 поражение) — самый лучший боец вне зависимости от весовых категорий.