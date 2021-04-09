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Менеджер рассказал о возвращении бойца Магомедшарипова после перерыва в полтора года

18:26
Забит Магомедшарипов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Забит Магомедшарипов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Менеджер бойца Забита Магомедшарипова Ризван Магомедов сообщил, что россиянин вернется в октагон после перерыва в полтора года.

«Думаю, новости будут в течение месяца. Забит подерется, скорее всего, в середине или в конце лета. Простой был немаленьким, нужно просто подраться с кем-то из топовых оппонентов. Нужно подраться, а там уже за титул», — цитирует Магомедова ТАСС.

Последний поединок 30-летний боец провел в ноябре 2019 года. Тогда он победил единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11110499

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