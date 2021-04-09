Менеджер рассказал о возвращении бойца Магомедшарипова после перерыва в полтора года
18:26
Менеджер бойца Забита Магомедшарипова Ризван Магомедов сообщил, что россиянин вернется в октагон после перерыва в полтора года.
«Думаю, новости будут в течение месяца. Забит подерется, скорее всего, в середине или в конце лета. Простой был немаленьким, нужно просто подраться с кем-то из топовых оппонентов. Нужно подраться, а там уже за титул», — цитирует Магомедова ТАСС.
Последний поединок 30-летний боец провел в ноябре 2019 года. Тогда он победил единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.
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