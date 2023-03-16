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Сегодня, 08:16

Нганну хочет подраться с Деонтеем Уайлдером в Африке

Иван Торопцев
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) подтвердил, что он всерьез рассматривает возможность проведения боя с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Мы рассматриваем эту возможность [бой с Уайлдером]. Он свободен и готов к бою, он очень заинтересован в поединке со мной. Так что мы рассматриваем эту возможность, и я очень рад этому. Мы даже обсуждали возможность проведения одного боя в Африке и еще одного боя в другом месте. Почему бы нам не провести оба боя в Африке?», — сказал Нганну в интервью TMZ Sports.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

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