Нганну хочет подраться с Деонтеем Уайлдером в Африке

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) подтвердил, что он всерьез рассматривает возможность проведения боя с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2).

«Мы рассматриваем эту возможность [бой с Уайлдером]. Он свободен и готов к бою, он очень заинтересован в поединке со мной. Так что мы рассматриваем эту возможность, и я очень рад этому. Мы даже обсуждали возможность проведения одного боя в Африке и еще одного боя в другом месте. Почему бы нам не провести оба боя в Африке?», — сказал Нганну в интервью TMZ Sports.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.