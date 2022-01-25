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Нганну: «Если ты проигрываешь за Францию, тебя называют камерунцем. Выигрываешь — французом»

Никита Горшенин
Корреспондент

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну на шоу The MMA Hour рассказал об отношении к себе со стороны французов. Камерунский боец жил во Франции семь лет.

Ариэль Хельвани: «Почему французские журналисты были так враждебно настроены по отношению к вам? Вы же вроде всегда представляли и Францию»

Франсис Нганну: «Это Франция... Если ты представляешь ее и проигрываешь, ты камерунец. Если выигрываешь — ты камерунский француз или просто француз. Сейчас я выиграл бой, и во Франции вышли газеты с заголовками: «Камерунский француз защитил титул UFC». То есть я опять стал французом (смеется). Это медиа, тут ничего не поделать. Плюс в этот раз я дрался против француза, везде продвигали сюжет, что я злодей, дерусь против хорошего парня».

Нганну переехал из Франции в США в 2017 году. 23 января камерунец победил Сирила Гана единогласным решением на UFC 270 и провел первую успешную защиту титула.

Франсис Нганну
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