Камил Гаджиев — о состоянии А. Емельяненко: «Он бодрячком, но может и сорваться, и из пике выйти»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о переговорах по бою тяжеловеса Александра Емельяненко и средневеса Артура Гусейнова.

«Гусейнов не отказался драться с Сашей, он отказался драться в эти даты, — сказал Гаджиев «СЭ». — Он сказал, что ему лагерь нужен. Артур был переболевший, поэтому он сказал, что ему нужно время. Но потом уже был объявлен бой Емельяненко — Монсон на 23 февраля. То есть эта история еще откладывается. И еще события с Азаматом Бостановым (менеджер Емельяненко, который в настоящее находится в СИЗО — Прим. «СЭ»), поэтому мы эту тему отодвинули на задний план, но я считаю, что чуть позже снова взорвемся».

Также функционер положительно описал физическое состояние Александра Емельяненко, но допустив, что боец может сорваться и начать вновь употреблять алкогольные напитки.

«Буквально пару дней назад разговаривал с АЕ (Александром Емельяненко), — продолжил Гаджиев. — Он звонил мне по одному вопросу, уточнял контакты людей, которые были потеряны в связи с отсутствием Азамата Бостанова. Александр чувствует себя нормально. Он бодрячком. Он сообщил, что тренируется и готовится к бою против Монсона».

«Не сорвался ли он? Сейчас в моменте я слышал бодрого Сашу. Вы же понимаете, что за ним не заржавеет. Он и сорваться может, и из пике может выйти — это у него быстро происходит как в одну, так и в другую сторону».

В своем последнем поединке, который состоялся в ноябре на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре, Емельяненко удушающим приемом в первом раунде уступил бразильскому средневесу Марсио Сантосу.