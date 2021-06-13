Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Нейт Диаз: «Поздравления Леону. Жаль, что не выстегнул его гребаный зад»

07:11

Боец полусреднего веса UFC Нейт Диаз поделился эмоциями после поражения Леону Эдвардсу на UFC 263.

«Сегодня у меня весь день непростой, да что там весь месяц был такой. Месяц назад мне поставили сечку в спарринге, мне это сильно мешало. Поздравления Леону, но жаль, что я сегодня не выстегнул его гребаный зад. Спасибо всем за поддержку и вашу любовь», — сказал Диаз в октагон-интервью после боя.

Диаз проиграл Эдвардсу единогласным решением по итогам 5 раундов.

Читайте также

Бельгии не пришлось обыгрывать Россию. Наши сами подарили победу
«Перед игрой сборная не встала на колено. Но нас на колени поставила Бельгия...» Монолог Геннадия Орлова
Лопырева одним словом описала разгром России от Бельгии на Евро-2020
Финляндия выиграла у Дании в возобновленном матче Евро-2020 после инцидента с Эриксеном

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел единоборств «СЭ» все материалы автора
vs
0
Офсайд