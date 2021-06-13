Нейт Диаз: «Поздравления Леону. Жаль, что не выстегнул его гребаный зад»
07:11
Боец полусреднего веса UFC Нейт Диаз поделился эмоциями после поражения Леону Эдвардсу на UFC 263.
«Сегодня у меня весь день непростой, да что там весь месяц был такой. Месяц назад мне поставили сечку в спарринге, мне это сильно мешало. Поздравления Леону, но жаль, что я сегодня не выстегнул его гребаный зад. Спасибо всем за поддержку и вашу любовь», — сказал Диаз в октагон-интервью после боя.
Диаз проиграл Эдвардсу единогласным решением по итогам 5 раундов.
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