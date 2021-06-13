Леон Эдвардс: «Я поплыл после удара Нейта, отдаю ему должное»

Боец полусреднего веса UFC Леон Эдвардс прокомментировал победу над Нейтом Диазом на UFC 263.

«Как сильно он попал по мне? Достаточно, чтобы пошатнуть меня. Несколько раз в карьере я плыл после ударов, и отдаю должное Нейту, сегодня был как раз такой случай после его удара. Он разрезал мой блок, попал прямо посередине, я неудачно переключил стойки. Я все еще молод и учусь. Респект Нейту, но я смотрю в будущее, где меня ждет бой за титул чемпиона мира», — сказал Эдвардс в октагон-интервью после боя.

Эдвардс победил Диаза единогласным решением по итогам 5 раундов.