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Леон Эдвардс: «Я поплыл после удара Нейта, отдаю ему должное»

07:21

Боец полусреднего веса UFC Леон Эдвардс прокомментировал победу над Нейтом Диазом на UFC 263.

«Как сильно он попал по мне? Достаточно, чтобы пошатнуть меня. Несколько раз в карьере я плыл после ударов, и отдаю должное Нейту, сегодня был как раз такой случай после его удара. Он разрезал мой блок, попал прямо посередине, я неудачно переключил стойки. Я все еще молод и учусь. Респект Нейту, но я смотрю в будущее, где меня ждет бой за титул чемпиона мира», — сказал Эдвардс в октагон-интервью после боя.

Эдвардс победил Диаза единогласным решением по итогам 5 раундов.

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