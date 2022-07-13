Нейт Диас: «В UFC хотят, чтобы я дрался с Конором. Но я не буду»

37-летний американский полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) заявил, что руководство промоушена пытается организовать ему бой с бывшим двойным чемпионом в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6).

«Они не хотят меня отпускать. Они хотят, чтобы я подрался с Конором. Но я не буду драться с Конором. Не сейчас, — отметил Диас в интервью The MMA Hour. — Мы не совпадаем по времени. При этом Конор не хотел драться со мной, когда я этого хотел. Сейчас я не хочу с ним драться. Я что, должен вернуть его к жизни, прежде чем уйду из UFC? Пусть сперва приведет себя в чувство, а потом я вернусь и мы подеремся».

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.