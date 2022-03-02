Диас про третий бой с Конором: «Сперва ему придется доказать, что он не такой хрупкий»
Диас отреагировал на возможный третий поединок с Макгрегором
Полусредневес UFC Нейт Диас отреагировал на слова президента UFC Даны Уайта о третьем поединке с Конором Макгрегором.
«Сперва Конору придется одержать несколько побед и доказать, что он не такой хрупкий...» — написал Диаз в Twitter.
В марте 2016-го Диаз победил Конора удушающим во втором раунде. В августе того же года Макгрегор победил решением судей.
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