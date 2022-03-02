Диас про третий бой с Конором: «Сперва ему придется доказать, что он не такой хрупкий»

Диас отреагировал на возможный третий поединок с Макгрегором

Полусредневес UFC Нейт Диас отреагировал на слова президента UFC Даны Уайта о третьем поединке с Конором Макгрегором.

«Сперва Конору придется одержать несколько побед и доказать, что он не такой хрупкий...» — написал Диаз в Twitter.

https://t.co/ail592iItK via @YouTube



Conor's gonna have to get him some wins and prove he's not so fragile first .. — Nathan Diaz (@NateDiaz209) March 2, 2022

В марте 2016-го Диаз победил Конора удушающим во втором раунде. В августе того же года Макгрегор победил решением судей.