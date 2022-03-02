«Ты только коньяк по утрам умеешь?» Беркова вызвала на бой Бузову

Российская порноактриса Елена Беркова опубликовала в Instagram пост, в котором вызвала на бой известную певицу и ведущую Ольгу Бузову.

«Я уже уничтожила одну хайпожорку Иришку Чики Пики, и не собираюсь на этом останавливаться! Бузова — ты следующая! Готова ли ты выйти против меня?! Или только плакать умеешь и коньяк по утрам? Я сотру тебя в порошок. Готова ответить на мой вызов?» — написала Беркова в Instagram.

Ранее в рамках промоушена Epic Fighting Championship прошел необычный поединок, в котором российская порноактриса, певица и телеведущая Елена Беркова сразилась с трэш-блогером Иришкой Чики Пики.

Бой проходил по правилам смешанных единоборств (ММА). Схватка в итоге не прошла всю дистанцию и завершилась победой Берковой удушающим приемом уже в первом раунде.