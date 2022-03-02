Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:05

«Ты только коньяк по утрам умеешь?» Беркова вызвала на бой Бузову

Елена Беркова вызвала на бой Ольгу Бузову
Елена Беркова.
Фото Instagram

Российская порноактриса Елена Беркова опубликовала в Instagram пост, в котором вызвала на бой известную певицу и ведущую Ольгу Бузову.

«Я уже уничтожила одну хайпожорку Иришку Чики Пики, и не собираюсь на этом останавливаться! Бузова — ты следующая! Готова ли ты выйти против меня?! Или только плакать умеешь и коньяк по утрам? Я сотру тебя в порошок. Готова ответить на мой вызов?» — написала Беркова в Instagram.

Ранее в рамках промоушена Epic Fighting Championship прошел необычный поединок, в котором российская порноактриса, певица и телеведущая Елена Беркова сразилась с трэш-блогером Иришкой Чики Пики.

Бой проходил по правилам смешанных единоборств (ММА). Схватка в итоге не прошла всю дистанцию и завершилась победой Берковой удушающим приемом уже в первом раунде.

5
0
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
Почему фигуристка Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диас про третий бой с Конором: «Сперва ему придется доказать, что он не такой хрупкий»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...