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«Я не занимаюсь благотворительностью». Масвидаль не заинтересован в бою с Джейком Полом

Боец UFC Масвидаль заявил, что не заинтересован в бою с Джейком Полом
Хорхе Масвидаль.
Фото Global Look Press

Бывший претендент на титул в полусреднем весе UFC Хорхе Масвидаль (35-15) заявил, что он не собирается драться с Джейком Полом, потому что его бои не продаются и он не является топовым бойцом.

«Джейк Пол не интересует меня, — сказал Масвидаль в подкасте The Fight with Pete Hoffman. — Я всю свою жизнь тренировался, чтобы биться с лучшими из лучших. Он не лучший из лучших. Я всегда говорил: либо я дерусь с лучшими, либо зарабатываю много денег. Сейчас он не подходит ни под одну из этих категорий. Ты продал 70 тысяч платных трансляций и еще можешь называть мое имя? Нет, твою мать, я не занимаюсь благотворительностью».

Масвидаль подерется с Ковингтоном 5 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. Бой станет главным событием вечера и пройдет 5 раундов по 5 минут. В свою очередь Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.

Давид Хачатрян

Джейк Пол
Хорхе Масвидаль
UFC
ММА
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